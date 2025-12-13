Lazio, Noslin decisivo in un "anno difficile": le sue parole a DAZN
13.12.2025 21:01 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince contro il Parma. Lo fa grazie al gol di Noslin, decisivo per i tre punti. Arrivato quando i biancocelesti erano in doppia inferiorità numerica, consente alla squadra di Sarri di rientrare a Roma col bottino pieno.
L'olandese, entrato in campo a gara in corso al posto di Castellanos, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove non ha nascosto le difficoltà del momento, ma sottolineando come il suo obiettivo sia quello di sfruttare al massimo i minuti che l'allenatore gli concede.
Ecco le sue parole: “Per me quest’anno è stato molto difficile, ho cercato di sfruttare ogni minuto. Oggi abbiamo conquistato tre punti veramente importanti. Come si festeggia? Tutti insieme”.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.