13.12.2025 21:01 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Lazio, Noslin decisivo in un "anno difficile": le sue parole a DAZN

La Lazio vince contro il Parma. Lo fa grazie al gol di Noslin, decisivo per i tre punti. Arrivato quando i biancocelesti erano in doppia inferiorità numerica, consente alla squadra di Sarri di rientrare a Roma col bottino pieno.

L'olandese, entrato in campo a gara in corso al posto di Castellanos, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove non ha nascosto le difficoltà del momento, ma sottolineando come il suo obiettivo sia quello di sfruttare al massimo i minuti che l'allenatore gli concede.

Ecco le sue parole: “Per me quest’anno è stato molto difficile, ho cercato di sfruttare ogni minuto. Oggi abbiamo conquistato tre punti veramente importanti. Come si festeggia? Tutti insieme”.

