Lazio, Provstgaard a LSC: "I tifosi sono stati fantastici"
13.12.2025 20:52 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrale della Lazio Oliver Provstgaard ha commentato la vittoria contro il Parma in nove. Di seguito le sue parole.
"È stata una partita bellissima, siamo soddisfatti per come abbiamo vinto in nove giocatori. I tifosi sono stati fantastici, fino alla fine abbiamo un grande supporto da parte loro".
"Sappiamo bene quello che dovevamo fare, anche con due in meno. Con il mister lavoriamo tanto".
