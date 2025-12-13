Lazio | Provedel, l'elogio a Noslin e la parata: "Ho dato tutto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel corso dell'intervista fatta insieme a Noslin ai microfoni di DAZN, Ivan Provedel ha commentato la vittoria della sua Lazio, inclusa la provvidenziale parata sulla conclusione di Estevez. Ecco le parole del portiere:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara molto tosta, qui hanno perso punti Milan, Bologna, Como. Per fortuna, Noslin è entrato col motorino (ride, ndr), ha fatto un gran gol e ci ha fatto prendere i tre punti".

"Parata su Estevez? Io ho messo tutto, per fortuna ci sono arrivato. Probabilmente c'è stata anche una deviazione che ha rallentato la palla. Con lui ci ho giocato anche quando eravamo a Spezia. Posizione sulle loro rimesse? Ho cercato di essere un po’ da deterrente, loro sono molto fisici quindi ci siamo dovuti adattare e fare qualcosa in più".