Zaccagni è una furia sui social: ingiustizia e gioia! Il post dopo la vittoria
13.12.2025 21:02 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
Mattia Zaccagni senza peli sulla lingua. Dopo la vittoria sul campo del Parma, il capitano biancoceleste è senza freni sui social. Dopo la storia in cui si era congratulato con la reazione del gruppo. il numero dieci ha postato due immagini dell'esultanza sul campo del Tardini mostrando anche la rabbia per quanto accaduto.
Il rosso mostratogli dall'arbitro Marchetti nella prima frazione non è andato giù a Mattia che nel messaggio che accompagna le immagini tira anche qualche frecciatina. Ecco il suo post:
"Ribellarsi sul campo alle ingiustizie. Vincere in 9 fuori casa. Orgoglioso dei miei compagni. Tre punti maledettamenti laziali".
