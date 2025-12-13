Parma, Cuesta analizza la disfatta: "Ecco cosa non ha funzionato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta del suo Parma contro la Lazio. Il tecnico ha cercato di analizzare la partita del Tardino, sottolineando cosa non ha funzionato. Ecco le sue parole:

“Il calcio sono episodi e lucidità, non è una questione di atteggiamento. Non siamo riusciti a superare il blocco difensivo della Lazio, ci dispiace tanto. Adesso analizziamo e cerchiamo di migliorare per le prossime partite. So che è difficile ripartite, ma lo faremo. In questi mesi abbiamo trovato tante difficoltà, ma siamo riusciti sempre a sfruttarli come opportunità. Non siamo stati precisi, la difesa della Lazio è organizzata, abbiamo fatto tanti cross ma non siamo stati abbastanza lucidi. Loro hanno difeso bene, noi non abbiamo sfruttato le nostre qualità. Questione di gestione delle espulsioni? Può essere un tema, era la prima volta che ci accadeva, ti può portare a frenesia, alla volontà di avere il risultato immediatamente. Ti può togliere lucidità e aumentare il livello di frustrazione”.