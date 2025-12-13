Hernanes è il "solito" Profeta: "Cosa ho detto dopo il rosso"
La Lazio vince contro il Parma nonostante la doppia espulsione. Una prova di personalità del gruppo biancoceleste, che difende bene e poi buca la porta avversaria con Noslin. A Dazn, nel corso di 'Vamos', sono stati fatti i complimenti alla squadra di Sarri, poi Hernanes, presente in studio, ha rivelato la "profezia" dopo l'arrivo del primo cartellino rosso, quello di Zaccagni. Ecco le parole dell'ex calciatore della Lazio:
“Dopo l’espulsione, avevo detto ‘oggi vince la Lazio’. Una squadra come il Parma è giovane, vive di picchi emotivi. Venivano da due vittorie, c’era quella sensazione di benessere, del tipo ‘posso sedermi un pochettino’".
"Tra l’altro poi arriva un’espulsione per una Lazio entrata in campo molto determinata. Poi arriva l’espulsione. La Lazio è rimasta in partita, il Parma pensava che il risultato potesse venire da sé. Questa è la chiave di lettura”.