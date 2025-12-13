Lazio | Cataldi a Dazn: "Si respira qualcosa di diverso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Danilo Cataldi, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato la bella vittoria di questa sera al Tardini. Il centrocampista biancoceleste, tra i migliori in campo, ha espresso la propria gioia per una vittoria e tre punti pesantissimi:

“C’era qualcosa di positivo, sai quando si respira qualcosa di diverso, anche se era una situazione delicata. C’era la sensazione che si poteva in qualche modo portare a casa. È stata una partita tosta, però questa vittoria ci dà tanto".

"Assist per Noslin? In quel momento, sono sensazioni che hai nel campo, ho aspettato una pressione da dietro, ho cercato di evitarla. Ho provato a mandare Dele ma la palla era corta. Ho cercato di mantenere una lucidità per aiutare la squadra, quando vai in overperforming, vai fuori giri e diventa difficile. In quel momento, non serviva".