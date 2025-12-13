Parma - Lazio, Pellegrini non si accontenta: l'intervento a LSC

Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre-partita di Parma - Lazio.

A pochi minuti dal match del Tardini contro il Parma è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Luca Pellegrini, tornato disponibile dopo l'assenza della gara dell'Olimpico contro il Bologna. Un'assenza felice per il terzino, motivata dalla nascita del suo primogenito Sebastiano. Ecco di seguito il suo intervento a Lazio Style Channel:

PARMA - "Servirà una gara di applicazione, voglia, sacrificio, da squadra. Il Parma ha fatto grandi risultati in casa anche contro grandi squadre, dovremo giocare in questo modo e poi staremo a vedere alla fine della partita".

CRESCITA - "Avevo detto che ci serviva tempo, non eravamo abituati a pensare calcio come vuole il mister, ora stiamo raccogliendo un po' di frutti, ma non dobbiamo fermarci, possiamo fare di più".

LA NASCITA DEL FIGLIO - "In cosa aiuterà? Tanti pensieri che avevo prima di diventare papà, alcuni si sono realizzati, altre cose non potevo neanche immaginarle. Fin quando non lo diventi non puoi capirlo, sono sicuro che sarà un grandissimo percorso e che mi darà una mano anche in campo".