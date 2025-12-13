Ex Lazio | Compagni, trofei e il rapporto con Reja: il ricordo di Matuzalem

Francelino Matuzalem ha raccontato degli anni passati alla Lazio ai microfoni di Pro Football Podcast.

Francelino Matuzalem ha ripercorso la sua lunga carriera in un'intervista ai microfoni di Pro Football Podcast: oltre alle varie esperienze all'estero, Matuzalem ha raccontato gli anni in Italia, soprattutto quelli alla Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Avere l'interesse della Lazio per me è stato molto bello, ero felicissimo! Era una squadra importantissima, mi ha dato tantissima soddisfazione, ho vinto due trofei importanti con la Lazio. Mi è rimasta nel cuore, ho tantissimo affetto per la Lazio. Il ricordo più bello? Il gol in Supercoppa! Anche se è stato forse il gol più brutto della mia carriera. Roma è la mia seconda casa".

"Un aneddoto divertente? Mi faceva ridere Hernanes, simpaticissimo. Un giorno arriva in ritardo, c'era mister Reja che stava parlando con tutti, lui arriva saluta e va direttamente in bagno. Questo ha fatto ridere un po' tutti. Dopo gli allenamenti poi andava in palestra vestivo come se dovesse andare a casa, faceva cose strane. Poi Andre Dias mi raccontava tante cose dei tempi del San Paolo. Ho conosciuto tanta gente forte come Zarate, Pandev, anche Diakite che era simpaticissimo. Lui era il primo che arrivava e rompeva le scatole a tutti".

"Il soprannome "Il Professore"? Nasce da mister Reja, mi ha fatto un complimento in un'intervista. Una volta è venuto anche a casa mia, perché aveva visto che ero arrabbiato per una sua scelta. Sono in pochi a fare gesti del genere".