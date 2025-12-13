GOSSIP | Federica Pellegrini è incinta: l'indiscrezione
13.12.2025 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Gabriele Parpiglia ha lanciato una notizia che in pochissimo ha già acceso il gossip. Stando a quanto riportato al giornalista, infatti, Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa. A quasi tre anni dalla nascita della piccola Matilde l’ex campionessa di nuovo e il marito Matteo Giunta sarebbero pronti ad allargare la famiglia... <<< FEDERICA PELLEGRINI >>>
