GOSSIP | Federica Pellegrini è incinta: l'indiscrezione

13.12.2025 15:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Gabriele Parpiglia ha lanciato una notizia che in pochissimo ha già acceso il gossip. Stando a quanto riportato al giornalista, infatti, Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa. A quasi tre anni dalla nascita della piccola Matilde l’ex campionessa di nuovo e il marito Matteo Giunta sarebbero pronti ad allargare la famiglia... <<< FEDERICA PELLEGRINI >>>

