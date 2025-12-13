Parma, Valeri a Dazn svela dove poter far male la Lazio
Emanuele Valeri ai microfoni di Dazn ha svelato dove il Parma può far male alla Lazio
13.12.2025 17:19 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ai microfoni di Dazn, Emanuele Valeri è intervenuto per presentare Parma - Lazio: “E’ un buon momento, dobbiamo dare continuità che sarebbero importanti in termini di salvezza. Ci sono delle cose in cui dobbiamo migliorare, anche nei tiri in porta, dobbiamo fare più gol. Le palle inattive le proviamo molto in allenamento il mister è specializzato in questo, noi siamo molto forti in questo e potremmo sfruttarle per fare gol".