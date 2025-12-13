Parma - Lazio, il riscaldamento di Castellanos. E con Zaccagni...

13.12.2025 di Martina Barnabei
Manca pochissimo al calcio d’inizio della sfida col Parma, la Lazio ha completato il riscaldamento proprio in questi minuti e si è visto in campo un Castellanos particolarmente divertito.

L’argentino, come ha raccontato l’inviato di Dazn, è apparso sereno e tranquillo. Durante le esercitazioni ha parlato molto con Zaccagni, mostrando una forte connessione col capitano. L’attaccante spera di ritrovare continuità e il feeling con la porta. La squadra ha bisogno anche dei suoi gol.

