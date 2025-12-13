Lazio | Tardini biancoceleste, 4000 tifosi incantano Parma: lo striscione

Il colpo d’occhio del Tardini prima di Parma Lazio racconta già tutto, oltre 4000 tifosi della Lazio hanno colorato il settore ospiti con una sciarpata imponente, cori continui e uno striscione che campeggia dall’alto, FORZA MITICA LAZIO. Un’immagine potente, carica di appartenenza, che ha anticipato il clima emotivo del match, già elettrico prima della gara per i festeggiamenti dei 112 anni del Parma, società nata nel 1913.

Una sciarpata che trasforma il Tardini in casa Lazio

Prima ancora che il pallone iniziasse a rotolare, Parma Lazio aveva già trovato il suo primo protagonista, il settore ospiti del Tardini. L’arrivo massiccio dei sostenitori biancocelesti ha colpito per numeri, intensità e compattezza. La sciarpata iniziale ha disegnato una marea bianca e celeste che ha spezzato l’equilibrio cromatico dello stadio, trasformando per lunghi minuti l’impianto emiliano in una sorta di Stadio Olimpico in trasferta. I cori sono partiti con decisione, senza pause, accompagnando ogni momento del pre partita e creando un sottofondo costante che ha avvolto anche le fasi di riscaldamento. Il messaggio lanciato dalla curva ospite è stato chiaro, la Lazio non è sola, neanche lontano da Roma.

Lo striscione e il senso di appartenenza che va oltre il risultato

In alto, ben visibile sopra il settore ospiti, lo striscione FORZA MITICA LAZIO ha completato un quadro già suggestivo. I tifosi hanno cantato con continuità, alternando cori storici e incitamenti più recenti, mantenendo un’intensità che non è mai scesa, nemmeno nei momenti di attesa.

la lazio siamo noi , lazio , lazio news , ss lazio , notizie lazio