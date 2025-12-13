Lazio, Hernanes analizza il momento: le parole prima del Parma
Le parole di Hernanes ai microfoni di Dazn nel pre partita di Parma - Lazio. L'ex biancoceleste ha commentato il momento della squadra di Sarri
13.12.2025 17:20 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio arriva alla sfida col Parma dopo il pareggio in casa col Bologna. A esprimere le sue sensazioni sul momento della squadra e sulla partita al Tardini è stato Hernanes, ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal calcio d'inizio.
Queste le considerazioni dell'ex: "Col Bologna si è visto il suo gioco. Il Bologna è un avversario scomodo e la Lazio ha fatto la su partita, ha mostrato identità e gioco. Bisogna utilizzare questa chiave anche fuori casa, speriamo che riescano a portare qualcosina in più".
