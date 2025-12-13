Serie A, ko Cremonese: finalmente tre punti per Baroni
Baroni batte Nicola: il Torino torna a vincere, decisivo Vlasic per l'1-0 finale contro la Cremonese.
13.12.2025 17:10 di Simone Locusta
Il Torino batte la Cremonese in casa e torna ad esultare dopo un mese e mezzo. Gli uomini di Baroni non vincevano una sfida dal 26 ottobre (2-1 contro il Genoa); mentre la squadra di Nicola veniva da due vittorie contro Bologna e Lecce.
Ci ha pensato Vlasic a scacciare gli incubi di Baroni, un 1-0 pesantissimo che sa di ripartenza per i granata e che non ridimensiona il percorso della Cremonese.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.