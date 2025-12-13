Parma - Lazio, Patric torna titolare: non succedeva dal 2024
È iniziato il primo tempo di Parma - Lazio, in campo nell'undici titolare di Sarri si rivede Patric. Lo spagnolo, rimasto a lungo ai box dopo l'infortunio e l'operazione, è riuscito a strappare una chance dal 1° minuto e non accadeva da circa un anno esatto. Complice anche la squalifica di Gila rimediata nella sfida col Bologna.
L'ultima volta che il difensore è stato schierato in campo dall'inizio risale al 16 dicembre del 2024. È quasi un anno esatto da quel momento, lo spagnolo ha debuttato oggi nella nuova stagione e spera di riuscire a riconquistare la fiducia del tecnico per mettere ancora più minuti nelle gambe. Finora sono appena 19.
