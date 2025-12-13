Parma - Lazio, Marelli sull'espulsione di Zaccagni: "Rosso eccessivo"
Zaccagni è stato espulso durante il primo tempo di Parma - Lazio per un intervento ritenuto eccessivo dall'arbitro. Marelli lo ha analizzato a Dazn
13.12.2025 18:47 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Mattia Zaccagni è stato espulso per un intervento su Estevez, considerato dall'arbitro eccessivo, a pochi minuti dall'intervallo di Parma - Lazio. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Marelli che ha spiegato così la decisione del fischietto: "Il piede è molto alto, è un cross. Vista l’ultima immagine non c’è un contatto diretto che avrebbe potuto portare all’espulsione. A mio parere più corretto un giallo per imprudenza. È stato un colpo non diretto che ha spostato il parastinchi. Cartellino rosso eccessivo".
