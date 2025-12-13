Parma - Lazio, Calvarese contro Marchetti: "Su Zaccagni non è rosso!"

La Lazio vince in nove contro il Parma. Due espulsioni da parte del direttore di gara Marchetti, che ha prima estratto il rosso a Zaccagni e poi a Basic.

La Lazio vince in nove contro il Parma. Due espulsioni da parte del direttore di gara Marchetti, che ha prima estratto il rosso a Zaccagni e poi a Basic. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato in particolare l'episodio che ha visto protagonista il capitano biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"UN INTERVENTO PIÙ DA AMMONIZIONE: Vero è che la gamba del biancoceleste è alta e che l'intervento è pericoloso, e probabilmente l'arbitro dal campo viene attratto da questo. Ma è vero anche che se rivediamo a rallentatore Zaccagni sfiora l'avversario, colpendolo con la parte posteriore dello scarpino".

"PER ME NON È ROSSO! Non sono quindi d'accordo con la decisione di estrarre il rosso diretto per il capitano biancoceleste".