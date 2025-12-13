Parma - Lazio, Briga esulta dall'Argentina: il post social

La Lazio batte il Parma al Tardini, una vittoria sofferta e complicata che ha fatto esultare Briga dall'Argentina. Il cantautore ha esultato sui social per il gol

La Lazio vince a Parma 0-1 grazie a un gol di Noslin. Una vittoria sofferta e che in trasferta mancava da troppo tempo, i biancocelesti non si sono fatti condizionare dalle espulsioni pesantissime di Zaccagni e Basic.

Nonostante i km di distanza, Briga non si è perso la gara e al gol ha esultato come fosse allo stadio. Il cantautore è in viaggio in Argentina e via social ha commentato così il successo: "Mi hai fatto strillà sul traghetto nella Terra del Fuoco al Polo sud mentre sentivo la partita in streaming per radio".

