Cremonese, Nicola fiducioso: le parole dopo il ko contro il Toro
Al termine della gara contro il Torino ecco le parole del tecnico della Cremonese, prossima avversaria della Lazio, Nicola
13.12.2025 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al termine della gara contro il Torino, vinta dai granata per 1-0 con la rete di Vlasic, il tecnico della Cremonese Nicola ha così analizzato il ko in conferenza stampa.
“Dobbiamo aumentare esperienza e mentalità. Sono soddisfatto del nostro spirito e della voglia di giocare, serve fare velocemente esperienza e sentire che possiamo essere competitivi contro tutti”.
“Analizzo la prestazione, mi è piaciuto lo spirito e abbiamo dimostrato di essere competitivi. Poi ci sono meriti degli avversari e gli episodi. A me interessa la prestazione, dobbiamo andare avanti così”.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide