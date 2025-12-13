Lazio, Pellegrini e la dedica speciale: "La prima da papà!" - FOTO

13.12.2025 22:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pellegrini e la dedica speciale: "La prima da papà!" - FOTO

La prima partita da neo papà non si scorda mai. È il caso di Luca Pellegrini, che settimana scorsa è diventato genitore del piccolo Sebastiano. 

Contro il Parma è stato il suo secondo 'esordio': la vittoria in nove con il gol di Noslin è tutta per suo figlio. Di seguito ciò che ha scritto in un post su Instagram.

"Una grande partita e una grande vittoria per la nostra Lazio! Partita speciale perché la prima da papà, non potevamo deludere un piccolo Laziale! 3 punti e clean sheet!".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.