Lazio, Pellegrini e la dedica speciale: "La prima da papà!" - FOTO
13.12.2025 22:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La prima partita da neo papà non si scorda mai. È il caso di Luca Pellegrini, che settimana scorsa è diventato genitore del piccolo Sebastiano.
Contro il Parma è stato il suo secondo 'esordio': la vittoria in nove con il gol di Noslin è tutta per suo figlio. Di seguito ciò che ha scritto in un post su Instagram.
"Una grande partita e una grande vittoria per la nostra Lazio! Partita speciale perché la prima da papà, non potevamo deludere un piccolo Laziale! 3 punti e clean sheet!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.