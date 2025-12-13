Parma - Lazio, il gol di Noslin è storia: due precedenti in Serie A
Il gol di Tijjani Noslin manda in estati i tifosi biancocelesti. Tre punti fondamentali che fanno volare la Lazio e che fanno entrare la sfida contro il Parma nella storia del calcio italiano.
Infatti, il gol dell'attaccante olandese, arrivato in 9 vs 11, è appena il secondo gol nella storia della Serie A che porta alla vittoria di una squadra in doppia inferiorità numerica. L'altro precedente riguarda il Milan, una sfida in cui era presente anche Alessio Romagnoli, oggi alla Lazio: nel 2017 Mario Pasalic ha deciso la sfida dei rossoneri contro il Bologna, portando il Diavolo alla vittoria nonostante le due espulsioni.
C'è però un altro caso simile che ha portato punti in Serie A, anche se non era una vittoria. Nel 2018, il Cagliari agguantò nel finale il pareggio contro la Roma grazie al gol di Marco Sau al 95'. Anche in quel caso, con la squadra sarda con due uomini in meno degli avversari.