RIVIVI IL LIVE- Parma-Lazio 0-1, Sarri in conferenza: "Rossi? Faccio fatica. Noslin..."

La Lazio batte il Parma 0-1 in 9. Di seguito la diretta live della conferenza stampa di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, dallo Stadio Tardini di Parma: "Una vittoria così ci lascia ovviamente entusiasmo. Vinta in condizioni complicate. Però se vedi i numeri della partita vinta meritatamente. La situazione si era fatta molto difficile e i ragazzi sono stati bravi nell'interpretazione. A livello di mentalità stiamo crescendo, squadra applicata e coraggiosa. Anche una squadra ordinata tatticamente, anche in inferiorità numerica, che per noi sta diventando una costante. C'è solo una squadra che commette più falli di noi, ma abbiamo più espulsioni di tutti. Saremo sfortunati".

I cartellini rossi

"Sono due rossi frettolosi. Poi che a termine di regolamento ci siano gli estremi... ma il regolamento prevede anche il buon senso. Espulsioni leggere. Zaccagni tocca l'avversario con l'esterno con la caviglia, non completamente, non con la pianta del piede. L'amaro in bocca. Frettolose come detto. A termine di legge ordinaria il 75% di persone sarebbe in galera, poi ci sarebbe l'attuazione del buon senso".

Noslin

"In certe condizioni lui è un centravanti straordinario, ma in certe situazioni, come la partita del secondo tempo. Magari per come era il primo tempo avrebbe sofferto. Sto imparando le sue caratteristiche e sto imparando ad utilizzarlo. Sono contento e poi come soggetto mi rimane anche molto simpatico".

La squadra di più carattere della carriera di Sarri

"E' una squadra che a livello di mentalità sta crescendo. Ha coraggio nelle interpretazione delle partite, in tutte le negatività. La Lazio ha fatto 14 superiorità numerica l'anno scorso, quest'anno 0. Abbiamo fatto partite con 8-9 giocatori fuori, come faremo la prossima. Ma la squadra non ha mai preso alibi da queste situazioni. La grandezza della squadra viene da questo. Poi si possono avere i più grandi limiti del mondo, ma meglio scarsi che non coraggiosi".

A Parma gol storici come quelli di Mancini e Almeyda. Oggi una terza pagina...

"Nel primo tempo la sensazione è che le palle gol le abbiamo avute. Solitamente questi avversari nei momenti difficili diventano gli ultimi venti minuti quando inizi a rallentare. Alla fine del primo tempo eravamo in 10, ma fino al 40° avevo avuto la sensazione sempre di poterla vincere. Poi negli spogliatoi ci siamo detti di rimanerci dentro visto che poteva succedere di tutto com'è successo".

Episodi arbitrali, arbitro di Ostia

"L'espulsione di Gila in quelle situazioni solitamente non sentono niente e invece era permaloso. Oggi abbiamo trovato un arbitro che interpretava qualcosa di ancora più puro del regolamento. Sul fatto di Basic ha parlato addirittura di reazione. Basic ha fatto la stessa identica cosa di Noslin. A Noslin non ha fischiato neanche posizione. Faccio fatica".

Tornare alla Juventus come il ritorno alla Lazio

"Io alla Lazio sono tornato perché avevo il ricordo di tre anni vissuti molto bene al Centro Sportivo e con il rapporto con i tifosi. Alla Juventus ho vissuto un anno col Covid senza pubblico. Non avevo questa bramosia. Allenatori come me nel futuro? Nei giovani allenatori sarà come sempre, ci sarà chi è forte e chi meno. Ora ci sono nuovi modi di allenare, apprezzo Gasperini, meno i suoi seguaci".

Parma poco pericoloso, Pellegrino 18 kg e 8 cm più di Patric

"Patric è uno che è meno considerato di quello che vale per questo motivo. Ti dà la sensazione di avere poca solidità fisica, ma rimane in partita in altro modo con letture e tecnica. Oggi dal primo minuto dopo 9m esi, miracolo a rimanere 70 minuti in campo. Sono contento di averlo ritrovato. A livello di gruppo e spogliatoi è per noi giocatore importante. Probabilmente perderà qualche scontro, ma per far partire l'azione ha tanta tecnica. Il Parma comunque non ci ha messo in difficoltà sul piano del gioco, quello che ho visto nel primo tempo è che la nostra intensità difensiva era un po' inferiore rispetto alle partite precedenti ed era più colpa nostra sinceramente".