Parma - Lazio, espulso anche Basic: il commento di Marelli

Pomeriggio complicato per la Lazio che al Tardini sta giocando in nove, dopo l'espulsione di Zaccagni l'arbitro ha dato il rosso anche a Basic
13.12.2025 19:41 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Pomeriggio amaro per la Lazio che al Tardini sta giocando in 9. Prima l'espulsione di Zaccagni, a pochi minuti dall'intervallo, ora quella di Basic entrambe hanno visto come avversario protagonista Estevez

Il croato è stato espulso per la reazione allo scontro con l'argentino, per averlo colpito al costato. Ai microfoni di Dazn è intervenuto, di nuovo, Marelli: "Rosso corretto, come abbiamo visto oltre al gesto a pallone lontano va guardato il particolare: il pugno chiuso e il colpo al costato. Se fosse stato a mano aperta sarebbe potuto pensare a altro, ma il pugno chiuso dà proprio l'idea della forza. Espulsione corretta per condotta violenta".

