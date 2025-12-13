Lazio, Basic è uno dei calciatori più pericolosi del campionato: il dato
Basic Instinct. Da quando ha esordito in stagione, il centrocampista croato è quarto in classifica per numero di tiri verso la porta.
13.12.2025 18:40 di Simone Locusta
Occasione nitida per la Lazio, la migliore dei primi quarantacinque minuti. Toma Basic ha costretto al grande intervento l'estremo difensore del Parma con un mancino all'interno dell'area di rigore. Corvi respinge, la sfida resta sullo 0-0.
Il tentativo del centrocampista croato mette in risalto una delle sue caratteristiche migliori: il tiro. Basic si conferma come uno dei calciatori più pericolosi della rosa biancoceleste, c'è anche un dato che lo conferma.
Come riportato da Dazn, da quando ha esordito in questa stagione con la maglia della Lazio, Basic è il quarto calciatore del campionato per numero di tiri verso la porta. Meglio di lui solo Nico Paz, Nicolò Zaniolo e Scott McTominay.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.