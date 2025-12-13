Parma, Cherubini parole al miele per Sarri a Dazn

Cherubini Federico, Amministratore delegato del Parma ai microfoni di Dazn è intervenuto per presentare il match contro la Lazio

Nei compleanni si riceve oggi saremo in campo con una maglia particolare. Speriamo di poter aiutare con queste maglie chi ne ha veramente bisogno. La vittoria di qui al Tardini manca da fine settembre contro il Torino. Spero in una bella prestazione e di riscattarci. Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante segnato dal Covid e l'ultimo scudetto della Juve. È un incrocio particolare, so quanto Carlos stima Sarri, sono curioso di vederli da avversari. Che Sarri continuasse ad allenare alti livelli sì, me lo sarei aspettato".