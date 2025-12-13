DIRETTA | Parma - Lazio 0-0, si chiude a reti inviolate il primo tempo
Serie A Enilive | 15ª giornata
Sabato 13 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Tardini, Parma
PARMA-LAZIO 0-0
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Oristanio; Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.
Arbitro: Matteo Marchetti; Assistenti: Rossi-Trinchieri; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Aureliano; AVAR: Volpi.
Espulsi: 42' Zaccagni.
47' Duplice fischio di Marchetti, finisce 0-0 ma con la Lazio in 10 la sfida contro il Parma.
46' Conclusione di Oristanio, facile per il portiere della Lazio Provedel.
45' Due minuti di recupero al termine del primo tempo.
44' Cross di Valeri, attento Provedel che la fa sua.
42' Lazio in dieci, Marchetti estrae il cartellino rosso per il fallo del numero 10 su Estevez.
40' La squadra di Sarri continua a spingere, ci prova ancora Cancellieri ma questa colpisce male il pallone e lo manda alto.
38' Lazio a un passo dalla rete! Conclusione velenosa di Basic, servito da Zaccagni, altra grande parata di Corvi.
33' Lazio ancora in avanti con Castellanos che cerca la conclusione deviata in corner.
31' Parma pericoloso con Pellegrino direttamente da rimessa laterale, per fortuna della Lazio nessun calciatore del Parma intercetta in area di rigore.
28' Bel calcio di punizione calciato da Basic, la palla esce di poco.
26' - Calcio di punizione di Cataldi, Romagnoli tenta la girata di testa ma non inquadra la porta.
25' Anche Zaccagni ci prova dalla distanza ma la difesa del Parma respinge.
21' Conclusione di Castellanos dalla distanza, palla al lato.
18' Parma in avanti con Oristanio che serve Benedyczak, conclusione forte ma che termina alta.
17' Buona giocata di Pellegrini che ferma la ripartenza di Pellegrino.
16' Clamorosa occasione per la Lazio! Estevez salva sulla linea sulla conclusione di Marusic.
13' Conclusione pericolosa di Bernabè, Provedel allontana.
11' Valeri appoggia per Benedyczak, bene Romagnoli prima del fischio dell'arbitro per fuorigioco.
10' Primo squillo del Parma con Valeri ma il suo cross è una telefonata a Provedel.
8' Buona partenza della Lazio che in questi primi minuti ha costretto sempre il Parma nella sua metà campo.
3' Lazio a un passo dal gol! Grandissima parata di Corvi su iniziativa di Cancellieri.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Lazio, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio.