Parma - Lazio, Sarri e una vittoria epica in nove: le sue pagelle
14.12.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Vittoria da eroi. La Lazio espugna in nove contro undici il Tardini: battuto il Parma grazie al gol di Noslin. I biancocelesti chiudono la partita addirittura con il 4-3-1, sigillando un risultato incredibile. Merito soprattutto del lavoro di Maurizio Sarri, elogiato da tutti i quotidiani dopo il successo contro la formazione di Cuesta. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - All. Sarri 8;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - All. Sarri 7;
LA REPUBBLICA - All. Sarri 7.5;
CORRIERE DELLA SERA - All. Sarri 7;
IL MESSAGGERO - All. Sarri 8.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.