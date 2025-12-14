Parma - Lazio, Sarri e una vittoria epica in nove: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - Vittoria da eroi. La Lazio espugna in nove contro undici il Tardini: battuto il Parma grazie al gol di Noslin. I biancocelesti chiudono la partita addirittura con il 4-3-1, sigillando un risultato incredibile. Merito soprattutto del lavoro di Maurizio Sarri, elogiato da tutti i quotidiani dopo il successo contro la formazione di Cuesta. Di seguito le sue pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - All. Sarri 8;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - All. Sarri 7; 

LA REPUBBLICA - All. Sarri 7.5;

CORRIERE DELLA SERA - All. Sarri 7;

IL MESSAGGERO - All. Sarri 8.

