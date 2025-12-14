Ufficiale | Roma, 4 nuovi autovelox: ecco dove e i limiti di velocità massimi
14.12.2025 15:50 di Giovanni Parterioli
Roma si sveglia con un nuovo limite per gli automobilisti romani. Non potranno andare con la loro auto, secondo le ultime news auto, oltre un certo limite di velocità in 4 punti ad alta percorrenza individuati dal Comune di Roma. L'ufficialità è arrivata proprio in queste ore dopo oltre 6.000 infrazioni rivelate in quei punti. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> I NUOVI AUTOVELOX DI ROMA <<<