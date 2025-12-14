Roma, Gasperini si lamenta: "Coppa d'Africa? C'è chi ha avuto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara contro il Como, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa spiegando la situazione relativa a Ndicka ed El Aynaoui. I due, infatti, sono stati convocati per la Coppa d'Africa e partiranno a breve.

Di seguito le sue parole: "Coppa d'Africa? Ndicka rimane, quindi domani è presente, mentre per il resto si vedrà nelle prossime partite. Per El Aynaoui, invece, il Marocco si è appellato alla FIFA e aspettiamo la sentenza".

"Questa è comunque una giornata di campionato in cui chi ha potuto giocare di sabato o di domenica ha utilizzato i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa, mentre noi dobbiamo giocare di lunedì. C’è quindi questa richiesta di non poterli utilizzare, anche se la giornata è la stessa: su questo attendiamo la decisione della FIFA".