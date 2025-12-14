Lazio, Cucchi 'gasato' per il successo del Tardini: le parole

Anche Riccardo Cucchi ha commentato il successo della Lazio che, in 9 contro 11, ha battuto il Parma grazie a una rete di Noslin
© foto di Federico De Luca

Una gara folle, una gara da Lazio, una notte semplicemente biancoceleste. La squadra di Sarri conquista 3 punti miracolosi al Tardini vincendo contro la squadra di Cuesta per 1-0 con la rete di Noslin, in 9 contro 11 dopo le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nella ripresa.

Una vittoria cercata, voluta, sudata, agguantata con tutte le forze da un gruppo che ieri si è dimostrato strepitoso e ha saputo soffrire insieme.

Sul successo dei biancocelesti ecco le parole di Riccardo Cucchi: "Non ho potuto vedere la partita ma apprendere che hanno vinto in 9, gasa parecchio... Forza Lazio! Sarri sta costruendo un grande gruppo".

