WOMEN | Lazio, Castiello orgogliosa della vittoria: le parole a LSC

Il capitano della Lazio Women, Antonietta Castiello, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la vittoria conquistata in casa contro il Parma. Le parole della biancoceleste: “Successo simile alla prima squadra? L’importanza della gara era da sei punti e non 3, quando abbiamo capito che al 30° minuto eravamo con un uomo in meno o la vincevamo col sacrificio oppure non l’avremmo portata a casa. Ero sicura che ce l’avremmo fatta, soprattutto per come siamo rientrate. In questi casi, come la prima squadra maschile ci insegna, ti puoi far prendere dal nervoso e quindi dipende da noi in campo quanto siamo mature a far calare i nervi. Su questo siamo state brave e ritengo la mia squadra molto matura”.

“Nelle ultime due partite stiamo cercando di migliorare nella gestione della palla, sbagliamo ancora e possiamo farlo di meno. Da gennaio in poi cercheremo di migliorare sempre di più. I problemi li risolvono tutti, il mister ci impone di giocare palla avanti e nel farlo pecchiamo sulla stanchezza e sbagliamo. La classifica? Non la guardiamo ancora, la tentazione è tanta. Quest’anno il campionato è particolare, tutto aperto e da giocare fino all’ultima giornata”.

“Obiettivi personali? Quello iniziale era trovare continuità in campionato e far si che il mister si senta sempre di mettermi in campo. Per ora questo sta succedendo, io mi sento bene. Finché la squadra vince mi sento ancora meglio. Speriamo di continuare così”.

