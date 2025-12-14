Brocchi, la Lazio e uno "spirito incredibile": l'analisi dell'ex
14.12.2025 10:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Seconda voce di Parma-Lazio ai microfoni di DAZN, Cristian Brocchi ha commentato positivamente la prova della squadra di Sarri al Tardini. L'ex calciatore ha parlato del successo ottenuto con determinazione, con qualità ma soprattutto con uno spirito di gruppo incredibile. Ecco le parole dell'ex biancoceleste e commentatore:
“Questa vittoria la volevano assolutamente, l’hanno cercato in tutti i modi. Prima con la qualità, poi con uno spirito di squadra veramente incredibile. Noslin è entrato in campo col piglio giusto, l’avevamo detto. Ha risolto una partita che sicuramente darà una bella spinta anche per i prossimi appuntamenti”.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.