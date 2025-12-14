Lazio, Montesano si prende la rivincita: "Noslin? Ve l'avevo detto!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani della vittoria della Lazio contro il Parma, anche Enrico Montesano ha esultato sui social, sottolineando la prova della squadra ma soprattutto quella di Noslin, decisivo per i tre punti. L'attore stesso aveva fiducia nei confronti dell'olandese e a più riprese aveva parlato di come potesse dare un contributo importante alla causa biancoceleste. Ecco il suo commento post-gara:

"Adesso pare brutto iniziare dicendo: Che vi avevo detto su Noslin?” Ciò azzeccato possinammazza’! Noslin ci ha portato ad una vittoria storica! Merito di tutta la squadra dell’allenatore e del gruppo, però lo avete capito che Noslin ci serve ed è forte? Avete cominciato a fare i distinguo, nello stretto non va bene, ha bisogno del campo largo, si è del pentapartito! Ma nun me fate ride! Puttanate! Si è visto con lui in capo la differenza, con lui come centravanti! Adesso, complici squalifiche, secondo passaggio di coraggio e follía, mettere Nuno Tavares all’attacco al posto dello squalificato (ingiusta l’espulsione!) Zaccagni! Mi voglio rovinare. L’ho detto, ho sparato le mie bombe. Grande vittoria, storica! Ve saluto aquilotti, in alto con Flaminia! Forza cuore biancazzurro!".