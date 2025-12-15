Bisciglia: "La Lazio è carica, ero fiducioso. Noslin? Mi carica"

Filippo Bisciglia si sta godendo la cena della Lazio, insieme alla squadra e a tantissimi ospiti. Tra una portata e l'altra, si è fermato ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del momento della squadra e non solo.

Le parole del conduttore: "È il primo anno che riesco a venire alla festa natalizia, ogni anno capitava sempre qualche cosa lavorativa. Bella atmosfera, la moglie del presidente ha parlato di iniziative importanti. Sono felice di essere qui dopo questo weekend meraviglioso, ho visto i ragazzi super carichi e non vedo l’ora che sia il prossimo weekend”.

“Come lo scorso anno abbiamo preso 6 gol dall’inter e il morale è andato a terra, l’attimo fa tanto. In questo momento la Lazio è carica e sta andando bene. Ero anche fiducioso prima cosa per il mister e poi gli stessi giocatori dello scorso anno erano questi. Noslin? È carico, mi carica”.

“TV? È andata alla grande, molto bene. A giugno torneremo. La cosa divertente è che sono stati bravi tutti quanti, appena finita la situazione dove Valerio usciva fuori ho detto “questa non la tagliate”. Sono della Lazio, fiero e onorato di esserlo. Di me lo sapevano già perché quando feci Tale e Quale Montesano disse “Aoh tu sei pure della Lazio”.

