Lazio, Piemonte: "Gol? Contenta di averlo fatto in casa. Le mie compagne..." - VD
Durante la cena di Natale della Lazio, ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, ha parlato Martina Piemonte. L'attaccante biancoceleste è stata autrice del gol che ha consegnato alla Women la vittoria contro il Parma: "Sicuramente quando faccio gol non è che sono da sola, c’è un lavoro di squadra molto importante. Stare in 10 non è facile, abbiamo cercato fino all’ultimo di restare unite e compatte. Poi è arrivato il gol, grandissimo cross di Oliviero. Questo è il mio lavoro e sono contenta di averlo fatto in casa. Sicuramente rispetto all’anno scorso si è alzato il livello, dipende solo da noi partita dopo partita e poi vediamo a fine campionato come andrà”.
“Adesso abbiamo di nuovo il Parma in Coppa Italia, dobbiamo chiuderla bene. Sono sicura che daremo tutto, è l’ultima partita e faremo di tutto per chiudere in bellezza”.
“Come sta andando la mia esperienza alla Lazio? Molto bene, dal mio arrivo dall’Inghilterra è stata tosta tornare dopo quella esperienza lì. Mi hanno aiutato tantissimo le mie compagne e l’allenatore, adesso sono più serena e si vede anche in campo”.
“Operatore FVS? Credo sia un modo per far crescere il nostro movimento, a volte aiuta a volte no. Noi facciamo sempre la nostra partita e come abbiamo dimostrato nell’ultima, senza Simonetti, ce la possiamo giocare fino alla fine”.
