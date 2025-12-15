Lazio, Piemonte: "Gol? Contenta di averlo fatto in casa. Le mie compagne..." - VD

Martina Piemonte, presente alla cena di Natale della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti in zona mista

Durante la cena di Natale della Lazio, ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, ha parlato Martina Piemonte. L'attaccante biancoceleste è stata autrice del gol che ha consegnato alla Women la vittoria contro il Parma: "Sicuramente quando faccio gol non è che sono da sola, c’è un lavoro di squadra molto importante. Stare in 10 non è facile, abbiamo cercato fino all’ultimo di restare unite e compatte. Poi è arrivato il gol, grandissimo cross di Oliviero. Questo è il mio lavoro e sono contenta di averlo fatto in casa. Sicuramente rispetto all’anno scorso si è alzato il livello, dipende solo da noi partita dopo partita e poi vediamo a fine campionato come andrà”.

“Adesso abbiamo di nuovo il Parma in Coppa Italia, dobbiamo chiuderla bene. Sono sicura che daremo tutto, è l’ultima partita e faremo di tutto per chiudere in bellezza”.

“Come sta andando la mia esperienza alla Lazio? Molto bene, dal mio arrivo dall’Inghilterra è stata tosta tornare dopo quella esperienza lì. Mi hanno aiutato tantissimo le mie compagne e l’allenatore, adesso sono più serena e si vede anche in campo”.

“Operatore FVS? Credo sia un modo per far crescere il nostro movimento, a volte aiuta a volte no. Noi facciamo sempre la nostra partita e come abbiamo dimostrato nell’ultima, senza Simonetti, ce la possiamo giocare fino alla fine”.

