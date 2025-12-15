DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: l'arrivo del Taty e Rovella - FT & VD
AGGIORNAMENTO 20.30 - Ancora arrivi: il Taty Castellanos insieme alla sua dolce metà Kyanne, Rovella insieme alla sua Diletta e Ivan Provedel.
AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Da Spazio Novecento è il momento del presidente della Lazio Claudio Lotito, anche lui arrivato per la Cena di Natale.
AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Arrivati anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri insieme al suo staff. Poco dopo ecco anche le ragazze della Lazio Women con il capitano Castiello e Martina Piemonte.
AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Arrivano i primi calciatori biancocelesti: Mandas, Furlanetto, Isaksen, Provstgaard e Marusic.
AGGIORNAMENTO ORE 20.02 - Primo spoiler della serata rivelati da Lazio Style Channel, ecco il menù della cena di Natale.
Tortino di carciofi con crema reggiano
Mezzi paccheri con guanciale croccante, pomodorini e pecorino
Filetto di Chianina arrosto con granella di pistacchi e salsa Bernese
Caponatina
Stella di pandoro con crema di zabaione.
Dessert
Caffè
Il Natale è alle porte, mancano pochissimi giorni e anche quest’anno la Lazio ha organizzato la consueta cena con giocatori, staff e dirigenti per scambiarsi auguri e buoni propositi. Una serata speciale che si terrà a Spazio Novecento, in zona Eur, con la partecipazione di tantissimi ospiti.
