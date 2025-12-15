Lazio, due pesi e due misure. Basic rosso, Mancini graziato: assurdità arbitrale!

Due pesi e due misure? Non sarà così, ma sembra: Mancini viene salvato da Feliciani in Roma-Como, Basic, invece, espulso da Marchetti

Basic sì, Mancini no. Forse il difensore della Roma gode di qualche particolare immunità: sarebbe utile scoprire quale e, soprattutto, come si può ottenere. Il riferimento è a quanto avvenuto nel finale della partita tra Roma e Como, terminata allo Stadio Olimpico, con la vittoria di misura della squadra di Gian Piero Gasperini, andata in vantaggio con il gol di Wesley al 60'.

Il finale della sfida tra giallorossi e lariani è caratterizzato da un accessissima polemica dei giocatori comaschi che, per un colpo sferrato a palla lontana, chiedevano l'espulsione per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, già ammonito in precedenza, ignora completamente lo svolgersi dell'azione per colpire con una spallata Ramon, lontano dallo sguardo dell'arbitro e del IV Uomo. Il Como protesta, il VAR fa partire un rapido check che, però, si chiude con un nulla di fatto.

MANCINI SALVO, BASIC ESPULSO - Mancini, già ammonito, sarebbe dovuto essere espulso per "condotta antisportiva", ricevendo la doppia ammonizione. La stessa ammonizione che, da regolamente, arvrebbe dovuto toccare a Basic dopo la spallata data a Estèvez in Parma-Lazio. In quel caso, però, l'arbitro Marchetti - rivelatosi un direttore di gara dal rosso facile - decise di punire il centrocampista croato con l'espulsione, giudicando la reazione un fallo riconducibile al principio della "condotta violenta".

DUE PESI E DUE MISURE - Ancora una volta, nel giro di poche ore di distanza, la direzione arbitrale italiana mette in mostra i propri limiti commettendo non uno, ma due errori. Se Marchetti, infatti, ha fatto la scelta errata estraendo il rosso nei confroni di Basic, quando il giallo sarebbe dovuta essere la scelta più corretta, in Roma-Como Feliciani, e la sua squadra, non estraggono neanche l'ammonizione - che ribadiamo, sarebbe stata la seconda - nei confronti di Mancini, reo di aver commesso "un intervento" simile.