Lazio, il falconiere Giacomo Garruto svela: "Ecco quando volerà Flaminia"
15.12.2025 23:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
C'è spazio, durante la cena di Natale della Lazio, anche per il debutto di Flaminia accompagnata dal suo falconiere Giacomo Garruto che ha svelato anche quando volerà per la prima volta allo stadio Olimpico.
"Le cose vanno fatte gradualmente. Se tutto andrà bene, già questo sabato nella gara contro la Cremonese potremo vedere il primo volo di Flaminia", queste le sue parole.
