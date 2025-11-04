Lazio, Isaksen ha un messaggio per i tifosi: cosa ha fatto dopo il gol - FOTO

Gliel'aveva detto Castellanos: segnare contro il Cagliari e fare la Taty mask. Detto fatto, Gustav Isaksen si è preso uno dei due titoli da protagonista della grande serata andata in scena all'Olimpico in cui, insieme a Zaccagni ha firmato il successo biancoceleste.

Dallo stop a causa della mononucleosi, il danese ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, e ora, sembra aver ripreso gusto nel deliziare la sua gente a suon di giocate, scatti imprendibili e gol.

Dopo la rete messa segno grazie a un colpo di genio finito proprio dove la difesa del Cagliari non è riusicita ad arrivare, il danese ha ringraziato i tifosi non solo tramite le tv, ma anche via social: "Grazie per il sostegno, continuiamo cosi".