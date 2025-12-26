Zirzkzee, le parole di Amorim gelano la Roma: cos'ha detto
26.12.2025 13:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla partita contro il Newcastle e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro dei calciatori in uscita, tra cui Joshua Zirkzee.
Ecco le sue parole sull'obiettivo di mercato della Roma: "Sarà difficile per qualcuno lasciare il club se non riusciremo a trovare un sostituto. Siamo a corto di giocatori. Anche con la rosa al completo, non siamo sufficienti per far fronte a tutto ciò che può accadere. Siamo un club con una grande responsabilità".
