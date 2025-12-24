Lazio, Luis Alberto lascia un messaggio per i tifosi: le parole

Luis Alberto ringrazia la Lazio e tutta la sua tifoseria in un messaggio rilasciato nel corso della sua ultima intervista
24.12.2025
"Cosa rifarei altre mille volte? Giocare per la Lazio!". Non ha dubbi Luis Alberto, che, nell'intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it, sottolinea più volte il suo legame con i biancocelesti e con l'ambiente laziale, legame che dal suo punto di vista non sarà mai interrotto, come lui stesso spiega in un messaggio diretto ai tifosi e non solo. 

"Sono stato molto felice di aver vissuto otto anni alla Lazio. Di aver conosciuto tante persone, Simone, che devo ringraziare, e anche Sarri e Tare. Ringrazio tutta la tifoseria, la curva che mi ha sempre sostenuto e supportato. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto fuori dal campo, con cui sono ancora in contatto che ho rivisto quando sono tornato a Roma. Per me è importante la persona, solo dopo viene il personaggio Luis Alberto".

