Lazio, Luis Alberto lascia un messaggio per i tifosi: le parole
"Cosa rifarei altre mille volte? Giocare per la Lazio!". Non ha dubbi Luis Alberto, che, nell'intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it, sottolinea più volte il suo legame con i biancocelesti e con l'ambiente laziale, legame che dal suo punto di vista non sarà mai interrotto, come lui stesso spiega in un messaggio diretto ai tifosi e non solo.
"Sono stato molto felice di aver vissuto otto anni alla Lazio. Di aver conosciuto tante persone, Simone, che devo ringraziare, e anche Sarri e Tare. Ringrazio tutta la tifoseria, la curva che mi ha sempre sostenuto e supportato. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto fuori dal campo, con cui sono ancora in contatto che ho rivisto quando sono tornato a Roma. Per me è importante la persona, solo dopo viene il personaggio Luis Alberto".