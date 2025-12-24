Parma, Oristanio torna sulla Lazio: "La sconfitta è stata un duro colpo"

Il trequartista del Parma Gaetanio Oristanio è intervenuto ai microfoni della Gazzetta di Parma per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Cuesta, che ha perso in nove contro undici contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

“La sconfitta contro la Lazio? È stata un colpo duro, non lo si può negare: il gol dei biancocelesti è stato come un fulmine a ciel sereno, che in un attimo ci ha privati della possibilità di inseguire e magari anche cogliere i tre punti. Un vero peccato, perché eravamo pienamente in partita".

"Nello spogliatoio ne abbiamo parlato, come è giusto che fosse. Trasformare la rabbia in energia positiva e dare battaglia da qui alla fine: ecco quello che possiamo e dobbiamo fare, adesso”.