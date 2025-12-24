Lazio, per Carboni c'è concorrenza: ci prova un'altra squadra di A
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha il mercato sbloccato, ora a gennaio può lavorare per il futuro. Tra i nomi finiti in orbita biancoceleste c'è quello di Valentin Carboni, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Genoa.
Con ogni probabilità, però, la sua esperienza in rossoblù terminerà proprio il mese prossimo, visto che ha giocato pochissimo sia con Vieira che con De Rossi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sull'argentino è spuntato anche l'interesse del Verona.
Nel suo stesso ruolo in estate i gialloblù ci avevano provato per Baldanzi della Roma, senza riuscire a chiudere definitivamente la trattativa. Ora l'ex Marsiglia, che tornerà alla base a Milano, dovrà scegliere la sua prossima destinazione per mettere minuti nelle gambe. La concorrenza aumenta.