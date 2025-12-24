Ex Lazio | Luis Alberto rivela: "All'Inter con Inzaghi? Ecco com'è andata..."

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto all'Inter. È stata una suggestione degli ultimi anni, soprattutto quando Inzaghi era l'allenatore dei nerazzurri. Il tecnico però non l'ha mai chiamato; e lo spagnolo, visto il suo passato alla Lazio, non avrebbe mai accettato, come ha rivelato lui stesso ai microfoni di Fanpage.it. Di seguito le sue parole.

"Inzaghi? Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più".

"Se Inzaghi mi ha chiamato per andare all'Inter? No, mai. E non credo sarebbe stato giusto".