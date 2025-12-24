UFFICIALE - Lazio, respinto il ricorso per Basic: salta l'Udinese
24.12.2025 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Basic salta l'Udinese. Confermata la seconda giornata di squalifica: è stato respinto il ricorso della Lazio che aveva chiesto di dimezzare la punizione che gli era stata inflitta dopo il rosso contro il Parma. Sarri dovrà fare ancora a meno del croato, come successo contro la Cremonese. Di seguito il comunicato della FIGC.
"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio, confermando la sanzione della squalifica per due giornate inflitta a Toma Bašić. Il centrocampista biancazzurro era stato espulso in occasione della gara con il Parma dello scorso 13 dicembre valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A".