Lazio, l'ultimo numero di '1900 History' dedicato a Chinaglia
È online gratuitamente sul sito della S.S. Lazio, l'ultimo numero di "1900 History" dal titolo “Happy Giorgio”. L’opera dedicata a Long John, si differenzia dalle tante altre eccellenti pubblicazioni per un diverso filo conduttore che ne riprende a tema il suo titolo.
“Happy Giorgio”, racconta il periodo felice di Chinaglia, forse quello più bello della sua vita, che va dalla sua infanzia, ai sogni di un bambino futuro calciatore in terra straniera e che termina con la narrazione del periodo che l’ha visto leggendario, imponendosi come leader e grande goleador fino alla felicità immensa, quella dello scudetto del ’74. Il nostro racconto terminerà proprio in quel fatidico ed immortale 12 maggio del 1974.
