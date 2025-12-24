Lazio, attesa per il ricorso di Basic: dita incrociate per l'Udinese
RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende, Sarri spera. Si aspettano novità da Basic e dal ricorso presentato nei giorni scorsi dalla società per la sua squalifica. Il croato era stato espulso al Tardini contro il Parma, il Giudice Sportivo gli ha dato due giornate dopo il colpo rifilato a Estevez.
La speranza è che la punizione venga dimezzata, così che contro l'Udinese possa essere a disposizione del tecnico biancoceleste. Al momento a centrocampo è emergenza assoluta: mancano anche Dele-Bashiru, Rovella e Guendouzi, ci sono solo Vecino, Cataldi e Belahyane.
Oggi arriverà la decisione per capire se sabato Basic ci sarà, come riportato da Il Corriere dello Sport. La sua presenza aiuterebbe molto Sarri che potrebbe continuare con il 4-3-3. Senza di lui, invece, si potrebbe passare al 4-4-2.