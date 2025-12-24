Calcio in lutto: Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia

Una terribile tragedia si è abbattuta sul mondo del calcio. Il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto per oltre 70 metri da una seggiovia mentre era in vacanza sugli sci in Montenegro. Il capitano dell'ETSV Hamburg, 34 anni, si trovava nella cittadina montana di Zabljak, quando la seggiovia su cui si trovava si è staccata, facendolo precipitare nel vuoto senza lasciargli scampo.

Insieme a Hertner era presente sua moglie, che ha assistito all'accaduto venendo soccorso solamente dopo alcune ore. La donna si trova in ospedale, ricoverata con una gamba rotta dopo essere rimasta intrappolata nella sedia danneggiata. L'impianto sciistico è stato subito chiuso e le autorità giudiziarie montenegrine hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità. Questo il comunciato dell'ETSV Hamburg:

"È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian", ha scritto il club di cui era capitano, l’Etsv Amburgom, quinta serie, sui suoi canali social".