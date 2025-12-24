Calciomercato Lazio | Mandas, c'è l'offerta: la risposta di Lotito
RASSEGNA STAMPA - Il mercato è sbloccato. Lotito ce l'ha fatta, la Lazio è rientrata nel parametro dello 0,8 del costo del lavoro allargato e a gennaio potrà operare liberamente in entrata. Serviranno, però, comunque delle uscite, soprattutto per fare plusvalenze in vista del prossimo mercato. La priorità sembrerebbe essere quella di Mandas.
Il portiere greco, chiuso da Provedel, è sempre più vicino all'addio. Sono arrivate tante richieste per lui, anche in Serie A, come il Genoa e la Juventus. In Grecia, però, stanno spingendo per il suo ritorno in patria. Su tutte, come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe il Panathinaikos.
La prima offerta recapitata a Formello sarebbe di 7 milioni di euro. Troppo pochi per la Lazio, che vorrebbe guadagnare di più dalla sua cessione. Con i rossoblù si stava lavorando invece per uno scambio con Leali, che però non convince del tutto i biancocelesti.